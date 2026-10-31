Двоє гравців Шахтаря викликані до збірної Бразилії U-20
Бруніньйо й Ізакі Сілва
ФК Шахтар
Ізакі Сілва та Бруніньйо отримали виклики до збірної Бразилії U-20 на найближчі товариські матчі в листопаді.
Про це повідомила пресслужба Шахтаря.
Загалом тренер юнацької команди "селесао" викликав 27 гравців. Футболісти "гірників" стали двома із шести легіонерів у заявці.
Суперниками бразильців в контрольних поєдинках стануть однолітки з Перу. Вони проведуть два очні протистояння 13 та 16 листопада на стадіоні "Мангейран" у місті Белен.
Цей збір є частиною підготовки до чемпіонату Південної Америки U-20. Він відбудеться в січні 2027 року.
Нагадаємо, що напередодні двоє інших гравців Шахтаря отримали дебютні виклики в національну збірну Бразилії. До списку Карло Анчелотті потрапили Аліссон і Марлон Гомес.