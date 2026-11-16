У віці 94 років пішов із життя перший чемпіон світу у складі збірної Бразилії

На 95-му році життя перестало битися серце першого чемпіона світу у складі збірної Бразилії та колишнього півзахисника Мілана Діно Сані.

Про це повідомляє Бразильська конференція футболу (CBF).

Причини смерті не розголошуються.

"Ми втратили одного з наших перших чемпіонів світу. Діно Сані увічнив своє ім'я в історії збірної Бразилії у 1958 році. Його ім'я назавжди залишиться серед великих імен "Амареліньї". У цей важкий для рідних та друзів час я висловлюю свою солідарність та повагу цьому великому переможцю й кумиру", – сказав президент CBF Самір Шауд.

Зауважимо, що Сані розпочав професійну кар'єру у клубі Палмейрас, якому допоміг здобути 12-й титул переможця Ліги Паулісти. Після відходу з команди у 1951 році виступав у складі 15 ді Жау та Комерчіаля.

Утім, вже у 1954 році півзахисник став гравцем Сан-Паулу, де у підсумку провів 6 років ігрової кар'єри. Протягом цього періоду Сані відіграв на клубному рівні 324 матчі, у яких відзначився 113 голами, а також допоміг команді увосьме стати переможцем Ліги Паулісти у 1957 році.

Також Діно Сані допоміг Бразилії вперше здобути чемпіонство світу у 1958 році. Він провів на турнірі перші два матчі групового етапу проти Австрії (3:0) та Англії (0:0), але потім вимушений був залишити команду через травму. Загалом гравець провів у складі національної команди 24 поєдинки.

У 1960 році бразилець перейшов до аргентинського Бока Хуніорс, проте не затримався там надовго, й вже наступного року Сані доєднався до Мілана.

Він був частиною команди, яка виграла внутрішній чемпіонат у сезоні 61/62 та вперше у своїй історії тріумфувала у Кубку європейських чемпіонів (з 1991 року Ліга чемпіонів).

Завершив ігрову кар'єру у 1968 році, будучи гравцем Корінтіанса. Пізніше розпочав тренерську кар'єру, протягом якої очолював низку відомих клубів, зокрема Інтернасьйонал, Палмейрас, Фламенго, Флуміненсе, Пеньяроль, Бока Хуніорс, Греміо, а також національну збірну Катару.

Нагадаємо, що напередодні пішов із життя колишній нападник збірної Аргентини та учасник чемпіонату світу 1974 року Карлос Бабінгтон.