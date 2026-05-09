Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мессі: Неймар заслуговує поїхати на чемпіонат світу

Олег Дідух — 9 травня 2026, 13:46
Мессі: Неймар заслуговує поїхати на чемпіонат світу
Ліонель Мессі
Getty Images

Зірковий форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі вважає, що його колишній партнер по Барселоні та ПСЖ Ліонель Мессі заслуговує виступити на чемпіонаті світу-2026.

Слова легендарного аргентинця наводить Фабріціо Романо.

"Я не можу бути об'єктивним, бо він мій друг. Звичайно, як би хотів, щоби він поїхав на чемпіонат світу і там із ним трапилися хороші речі, бо він цього заслуговує. На чемпіонаті світу завжди хочеться бачити найкращих гравців, і Неймар, допоки він грає, завжди буде одним із таких", – заявив Мессі.

Нагадаємо, Неймар не був викликаний до збірної Бразилії на березневі товариські матчі, проте згодом головний тренер команди Карло Анчелотті заявив, що у форварда є шанси поїхати на ЧС-2026.

Раніше Мессі назвав найкращого футболіста нового покоління.

Ліонель Мессі Неймар Чемпіонат світу-2026 з футболу

Неймар

Неймар вибачився перед сином Робінью за бійку
Сантос розпочав внутрішнє розслідування щодо конфлікту Неймара з сином Робінью
Вдарив його сина: Робінью, який перебуває за ґратами, обурений поведінкою Неймара
Неймар побився з сином ексзірки збірної Бразилії через неповагу
Неймар назвав омріяний фінал чемпіонату світу-2026

Останні новини