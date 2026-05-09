Мессі: Неймар заслуговує поїхати на чемпіонат світу
Зірковий форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі вважає, що його колишній партнер по Барселоні та ПСЖ Ліонель Мессі заслуговує виступити на чемпіонаті світу-2026.
Слова легендарного аргентинця наводить Фабріціо Романо.
"Я не можу бути об'єктивним, бо він мій друг. Звичайно, як би хотів, щоби він поїхав на чемпіонат світу і там із ним трапилися хороші речі, бо він цього заслуговує. На чемпіонаті світу завжди хочеться бачити найкращих гравців, і Неймар, допоки він грає, завжди буде одним із таких", – заявив Мессі.
Нагадаємо, Неймар не був викликаний до збірної Бразилії на березневі товариські матчі, проте згодом головний тренер команди Карло Анчелотті заявив, що у форварда є шанси поїхати на ЧС-2026.
