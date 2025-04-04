Моурінью може очолити збірну Бразилії

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью може незабаром очолити збірну Бразилії.

Про це повідомляє Todofichajes.

Місцева футбольна конфедерація наразі займається пошуками нового головного тренера після звільнення Дорівала Жуніора. Раніше повідомлялося про те, що пріоритетними кандидатурами для них є Карло Анчелотті з Реала та Жорже Жезуш із Аль-Хіляля.

Альтернативним варіантом вважається Моурінью. 62-річний португальський фахівець неодноразово заявляв про своє бажання попробувати сили на рівні збірних.

Контракт тренера із Фенербахче діє до літа 2026 року. Проте, враховуючи, що справи у Туреччині у фахівця йдуть не кращим чином, він може покинути клуб достроково.

Раніше повідомлялося про те, що Моурінью може отримати 10-матчеву дискваліфікацію за те, що ущипнув за носа тренера Галатасарая Окана Бурука.