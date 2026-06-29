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Тренер збірної ПАР став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу

Денис Іваненко — 29 червня 2026, 15:30
Тренер збірної ПАР став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу
Уго Броос
Getty Images

Наставник збірної Південної Африки Уго Броос переписав історію чемпіонатів світу, встановивши віковий рекорд.

Про це повідомляє FIFA World Cup Stats.

Він став найстаршим головним тренером, який брав участь у матчах плейоф на Мундіалях. Бельгійський фахівець встановив це досягнення у віці 74 років і 79 днів.

Броос побив рекорд, який належав Оскару Табаресу. Уругваєць очолював національну команду рідної країни на ЧС-2018 й утримував пальму першості з показником 71 рік і 125 днів.

Зазначимо, що врешті-решт у грі проти збірної Канади в 1/16 фіналу Південна Африка поступилась із рахунком 0:1. Господарі турніру в наступній стадії зіграють проти переможця пари Нідерланди – Марокко.

Уго Броос очолює збірну ПАР із травня 2021 року. Під його керівництвом команда провела 60 поєдинків, у яких здобула 29 перемог при 19 нічиїх і 12 поразках, а також вперше в історії пробилась у плейоф Мундіалю.

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