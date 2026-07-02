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Джеко став рекордсменом чемпіонатів світу, побивши досягнення легенди збірної Португалії

Денис Іваненко — 2 липня 2026, 08:11
Джеко став рекордсменом чемпіонатів світу, побивши досягнення легенди збірної Португалії
Едін Джеко
Getty Images

Нападник збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко став найстаршим польовим гравцем в історії чемпіонатів світу, який вийшов на поле у матчі плейоф.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Він зіграв проти збірної США у віці 40 років і 106 днів. Форвард побив рекорд португальського захисника Пепе, який було встановлено на попередньому Мундіалі (39 років і 283 дні).

Зазначимо, що форвард провів на полі 51 хвилину з капітанською пов'язкою. Після цього його замінили через пошкодження.

Врешті-решт боснійці поступилися з рахунком 0:2, попри те, що із 64-ї хвилини грали в більшості. В 1/8 фіналу господарі турніру зустрінуться зі збірною Бельгії.

Загалом Едін Джеко за збірну Боснії та Герцеговини зіграв 151 матч. У них він забив 73 голи та віддав 31 асист.

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