Бельгія розгромила Люксембург у товариському матчі напередодні чемпіонату Європи

Збірна Бельгії з футболу здобула розгромну перемогу над Люксембургом у межах товариського поєдинку напередодні чемпіонату Європи-2024.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь "червоних дияволів". Дубль на свій рахунок записав найкращий бомбардир в історії збірної Бельгії Ромелу Лукаку.

Зазначимо, що бельгійці потрапили до групи E на Євро-2024, де зіграють з Україною, Словаччиною та Румунією.

Товариський матч

8 червня

Бельгія — Люксембург 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Лукаку, 2:0 - 57 Лукаку, 3:0 - 81 Троссард

Збірна України напередодні зазнала поразки від Польщі.

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.