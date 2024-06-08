Бельгія розгромила Люксембург у товариському матчі напередодні чемпіонату Європи
Збірна Бельгії з футболу здобула розгромну перемогу над Люксембургом у межах товариського поєдинку напередодні чемпіонату Європи-2024.
Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь "червоних дияволів". Дубль на свій рахунок записав найкращий бомбардир в історії збірної Бельгії Ромелу Лукаку.
Зазначимо, що бельгійці потрапили до групи E на Євро-2024, де зіграють з Україною, Словаччиною та Румунією.
Товариський матч
8 червня
8 червня
Бельгія — Люксембург 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Лукаку, 2:0 - 57 Лукаку, 3:0 - 81 Троссард
Збірна України напередодні зазнала поразки від Польщі.
Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.