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Палмер, Рашфорд та Райс пропустять матчі збірної Англії у Лізі націй

Олександр Булава — 21 вересня 2026, 16:55
Палмер, Рашфорд та Райс пропустять матчі збірної Англії у Лізі націй
Коул Палмер
Getty Images

Збірна Англії зазнала суттєвих кадрових втрат перед найближчими матчами Ліги націй УЄФА сезону 2026/27.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Через травми команді не допоможуть одразу п'ятеро гравців. Йдеться про захисника Ньюкасла Тіно Лівраменто, півзахисника Манчестер Юнайтед Коббі Майну, хавбека Арсенала Деклана Райса, атакувального півзахисника Челсі Коула Палмера та вінгера Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорда.

У зв'язку з цим тренерський штаб "трьох левів" довикликав до лав збірної опорника Евертона Джеймса Гарнера та атакувального півзахисника Ноттінгем Форест Моргана Гіббса-Вайта.

Зауважимо, що наставник "Трьох Левів" Томас Тухель раніше не включив Палмера до заявки на чемпіонат світу-2026, у якому збірна Англії дійшла до матчу за третє місце, де переграла Францію (6:4).

Збірна Англії стартує у Лізі націй 26 вересня з матчу проти Іспанії. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні центрфорвард "синіх" Жоао Педро жартома запропонував своєму одноклубнику Палмер змінити громадянство, аби він міг перейти виступати за збірну Бразилії.

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