Молодіжна збірна України визначилася з місцем проведення матчу відбору на Євро-2027 проти Литви

Молодіжна збірна України U-21 визначилася з місцем проведення матчу кваліфікації на Євро-2027 проти Литви.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Так, свій п'ятий поєдинок у відбірному турнірі "синьо-жовті" проведуть 27 березня на "Кошицькій Футболовій Арені" в словацькому місті Кошице. Зустріч розпочнеться о 18:00 за місцевим часом (о 19:00 за Києвом).

Зазначимо, що ця арена є домашньою для місцевого однойменного клубу й може вмістити на своїх трибунах 12,5 тисяч глядачів.

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд: Албанія, Сербія та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (9 переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та 4 переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0. У другому турі підопічні Уная Мельгоси зіграли внічию з Угорщиною, після чого програли Хорватії та Туреччині.