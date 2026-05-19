Зараз, здається, взагалі не на часі: Михайленко – про новину щодо призначення у збірну U-21 замість Мельгоси

Головний тренер збірної України U-19 з футболу Дмитро Михайленко відреагував на інформацію ЗМІ про те, що він очолить молодіжну збірну України U-21 замість Унаї Мельгоси, наголосивши, що йому про це нічого невідомо.

Про це він сказав у коментарі Спорт-Експрес Україна.

"Ні-ні. Дивіться, мені хтось скинув, я нічого не можу тут прокоментувати, чесно. Нічого не відомо. Цікаво б було таке підвищення? Зараз, здається, взагалі не на часі. Там у всіх же контракти ще є", – зазначив він.

Раніше ЗМІ писали, що найімовірніше, Михайленко перейде на нову посаду лише після юнацького чемпіонату Європи, який відбудеться з 28 червня до 11 липня поточного року.

У своїй тренерський біографії Михайленко очолював Дніпро, Дніпро-1, а також кіпрські Пафос і Акрітас Хлоракас.