Збірна України U-21 з голами Піщура та Синчука перемогла Угорщину у відборі на Євро-2027

У вівторок, 31 березня, молодіжна збірна України U-21 перемогла однолітків із команди Угорщини у межах шостого туру відбору на чемпіонат Європи 2027.

Зустріч завершилася із результатом 2:1.

Першим відзначився Піщур точним ударом на 26-й хвилині після передачі Крупського.Після перерви підопічні Мельгоси продовжили тиснути на позиції суперника і зуміли подвоїти власну перевагу.

На 69-й хвилині Синчук скористався пасом від Кревсуна та відправив другий м'яч у сітку угорців. Здавалося, що українська команда зможе залишити свої ворота на замку протягом усього протистояння, але на останній хвилині ігрового часу за угорців відзначився нападник Кортрейка Денеш.

Євро-2027 з футболу (U-21)

Кваліфікація, 6-й тур, група H

Угорщина (U21) – Україна (U21) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 26 Піцур, 0:2 – 69 Синчук, 1:2 – 90+5 Денеш

Після цієї гри "синьо-жовті" продовжують посідати третє місце у своїй групі, набравши 8 очок. Першим місцем володіє збірна Туреччини з 11-ма заліковими балами.

Свої наступні поєдинки кваліфікації українська молодіжка проведе вже восени: 26 вересня запланована зустріч із Туреччиною, а 2 жовтня команда поміряється силами з Хорватією.

Зазначимо, у фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд: Албанія, Сербія та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Нагадаємо, що напередодні "синьо-жовті" не змогли переграти Литву. Команди зіграли внічию з рахунком 1:1.