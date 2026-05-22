Молодіжна збірна України U-21 проведе два товариські матчі

Софія Кулай — 22 травня 2026, 09:26
Молодіжна збірна України з футболу U-21
УАФ

Українська асоціація футболу оголосила дати наступних двох контрольних ігор молодіжної збірної U-21, які відбудуться у червні 2026 року.

Про це інформує пресслужба УАФ.

5 червня "синьо-жовті" зіграють проти збірної США. Початок зустрічі о 19:00 (за київським часом). А 8 червня українська команда U-21 зустрінеться з Японією (о 16:00).

Обидва товариські поєдинки відбудуться у Словенії.

Раніше в українській пресі з'явилися чутки про зміну головного тренера української "молодіжки". Повідомлялося, що Дмитро Михайленко стане новим головним тренером збірної України U-21. На цій посаді він повинен замінити Унаї Мельгосу, з яким не продовжать контракт.

