Угорщина – Україна. Онлайн-трансляція матчу відбору на молодіжне Євро-2027

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) 31 березня зіграє проти однолітків з Угорщини в шостому турі відбору на чемпіонат Європи-2027.

Протистояння в Будапешті на "Нандор Хідегкуті" розпочнеться о 17:30 за київським часом. Напередодні цього поєдинку підопічні Унаї Мельгоси посідають третє місце у групі Н, набравши у п'яти іграх лише п'ять залікових балів і вже майже втратили шанси відібратись в основну частину турніру.

Нагадаємо, що напередодні "синьо-жовті" не змогли переграти Литву. Команди зіграли внічию з рахунком 1:1.