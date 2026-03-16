Декілька зірок Реала повернулись до заявки команди після травм на матч Ліги чемпіонів

Денис Іваненко — 16 березня 2026, 13:35
Беллінгем і Мбаппе
Getty Images

Мадридський Реал оголосив заявку на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, який відбудеться 17 березня.

Її опублікувала пресслужба "вершкових". 

У списку "королівського клубу" опинились одразу три зірки, які раніше були відсутні через травми. До заявки потрапили, зокрема, форвард Кіліан Мбаппе, півзахисник Джуд Беллінгем і захисник Альваро Каррерас.

Повна заявка Реала на поєдинок проти "містян"

  • Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Фран Гонсалес.
  • Захисники: Дані Карвахаль, Давид Алаба, Трент Александер-Арнольд, Альваро Каррерас, Фран Гарсія, Антоніо Рюдігер, Дін Хейсен, Дієго Агуадо, Маріо Рівас.
  • Півзахисники: Джуд Беллінгем, Едуардо Камавінга, Федеріко Вальверде, Орельєн Чуамені, Арда Гюлер, Хорхе Кестеро, Мануель Анхель, Сесар Паласіос, Тьягу Пітарч.
  • Нападники: Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор, Гонсало Гарсія, Браїм Діас, Франко Мастантуоно.

Нагадаємо, що в першому матчі на "Сантьяго Бернабеу" підопічні Альваро Арбелоа здобули перемогу з рахунком 3:0. Тоді хеттриком відзначився Федеріко Вальверде.

