Декілька зірок Реала повернулись до заявки команди після травм на матч Ліги чемпіонів
Беллінгем і Мбаппе
Getty Images
Мадридський Реал оголосив заявку на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, який відбудеться 17 березня.
Її опублікувала пресслужба "вершкових".
У списку "королівського клубу" опинились одразу три зірки, які раніше були відсутні через травми. До заявки потрапили, зокрема, форвард Кіліан Мбаппе, півзахисник Джуд Беллінгем і захисник Альваро Каррерас.
Повна заявка Реала на поєдинок проти "містян"
- Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Фран Гонсалес.
- Захисники: Дані Карвахаль, Давид Алаба, Трент Александер-Арнольд, Альваро Каррерас, Фран Гарсія, Антоніо Рюдігер, Дін Хейсен, Дієго Агуадо, Маріо Рівас.
- Півзахисники: Джуд Беллінгем, Едуардо Камавінга, Федеріко Вальверде, Орельєн Чуамені, Арда Гюлер, Хорхе Кестеро, Мануель Анхель, Сесар Паласіос, Тьягу Пітарч.
- Нападники: Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор, Гонсало Гарсія, Браїм Діас, Франко Мастантуоно.
Нагадаємо, що в першому матчі на "Сантьяго Бернабеу" підопічні Альваро Арбелоа здобули перемогу з рахунком 3:0. Тоді хеттриком відзначився Федеріко Вальверде.