Півзахисник Реала повторив рекорд Ла Ліги, забивши шалений гол ударом зі своєї половини поля

У матчі 28 туру іспанської Ла Ліги Реал – Ельче (4:1) справжнім шедевром відзначився Арда Гюлер – він забив не тільки дуже ефектний гол, а й історичний.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Турецький півзахисник поставив крапку в поєдинку на 89-й хвилині. Він помітив, що голкіпер гостей далеко вийшов від воріт і відправив м'яч у сітку ударом із 68 метрів.

Це повторення рекорду чемпіонату Іспанії. У 2004 році з такої ж відстані голом відзначався гравець Нумансії Антоніо Хосе у ворота Севільї, тож тепер вони утримують пальму першості за цим показником.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Арда Гюлер провів 43 матчі на клубному рівні. У них він записав у свій актив 4 забиті м'ячі та 13 результативних передач.

Наступний поєдинок "вершкові" проведуть уже 17 березня. Вони в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проведуть матч-відповідь проти Манчестер Сіті.