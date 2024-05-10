Сабо - про українське "класичне": Завжди гру робить середня лінія

Колишній тренер Динамо та національної збірної України Йожеф Сабо вважає, що у центральному матчі 28 туру Української прем'єр-ліги (УПЛ) між Шахтарем та Динамо "різницю" зробить гра лінії півзахисту і досвід.

Його слова наводить УПЛ ТБ.

"Обидві команди набрали хорошу ходу під кінець сезону. Дуже непогано зарекомендував себе Шовковський, я за нього вболіваю, він молодець, у нього все виходить.

Але у Шахтаря склад все ж таки сильніший, у киян дуже багато молоді. Особливо в центрі захисту, і вони роблять помилки. Однак в цей важкий час обидві команди показують хороший футбол.

Завжди гру робить середня лінія: хороший відбір, атака або контратака, розіграш мʼяча. Але все ж таки питання, якою буде тактика команд на цю гру.

Шахтар влаштує і нічия, а от Динамо потрібно виключно перемагати, але ризикувати проти "гірників" вони навряд чи будуть, — сказав Сабо.

Гра Шахтар — Динамо відбудеться в суботу, 11 травня. Початок — о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився очікуваннями від майбутнього матчу УПЛ проти киян.

Напередодні букмекери назвали фаворита дербі.

Ми повідомляли, що колишній наставник Динамо та Шахтаря Мірча Луческу може повернутися працювати в Україну на посаді генерального директора.