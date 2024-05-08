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Луческу може повернутися в Динамо — джерело

— 8 травня, 20:05
Луческу може повернутися в Динамо — джерело

Колишній головний тренер Динамо Мірча Луческу може повернутися до київського клубу на посаду генерального директора.

Про це повідомляє румунське видання GSP.

За інформацією джерела, 78-річний фахівець уже отримав пропозицію і серйозно її обмірковує. Також у послугах Луческу зацікавлений Рапід Бухарест, який пропонує йому роботу тренером. Однак GSP уточнює, що з урахуванням варіанту з Динамо шанси Рапіда на успіх не великі.

Зазначимо, Луческу очолював "біло-синіх" з липня 2020 року до листопада 2023 року. В дебютному сезоні тренер виграв чемпіонський титул, Кубок та Суперкубок України.

Раніше ми повідомляли, що Луческу відвідав тренування київлян. Також, румунець був присутній на матчі Динамо — Полісся (3:0) в УПЛ.

Динамо Київ Мірча Луческу

Мірча Луческу

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