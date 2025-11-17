Захисник помацав мене за дупу і я завівся: Голанд розповів, завдяки чому Норвегія розгромила Італію

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд поділився емоційною та дещо несподіваною історією, яка, за його словами, стала однією з причин розгромної перемоги над Італією в матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Під час гри, коли Італія вела 1:0, захисник суперників неочікувано торкнувся Голанда за сідниці. Цей момент неабияк вивів нападника із себе та спровокував додатковий заряд енергії.

"Коли він схопив мене за дупу при 1:0 – я просто завівся і сказав йому: "Ну давай, чорт забирай!" У підсумку я оформив дубль і ми виграли. Тож дякую йому за мотивацію", – сказав Голанд.

Erling Haaland has spoken out against Gianluca Mancini's unorthodox technique stop him from scoring 😳👇



🤬 The pair were seen arguing during Italy vs Norway whilst the teams were tied, and Haaland told TV 2 after the game what was said between the them.



🫢 It clearly worked,… pic.twitter.com/qVHpNOAgWe — OneFootball (@OneFootball) November 17, 2025

Після емоційного спалаху скандинавська машина включила форсаж – Норвегія розірвала Італію з рахунком 4:1 та сенсаційно фінішувала на першому місці, здобувши пряму путівку на чемпіонат світу-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Зазначимо, що сам Ерлінг повторив рекорд Роберта Левандовського за збірну Польщі за кількістю голів у європейському відбірковому циклі до чемпіонату світу.