Захисник помацав мене за дупу і я завівся: Голанд розповів, завдяки чому Норвегія розгромила Італію
Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд поділився емоційною та дещо несподіваною історією, яка, за його словами, стала однією з причин розгромної перемоги над Італією в матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026.
Під час гри, коли Італія вела 1:0, захисник суперників неочікувано торкнувся Голанда за сідниці. Цей момент неабияк вивів нападника із себе та спровокував додатковий заряд енергії.
"Коли він схопив мене за дупу при 1:0 – я просто завівся і сказав йому: "Ну давай, чорт забирай!" У підсумку я оформив дубль і ми виграли. Тож дякую йому за мотивацію", – сказав Голанд.
Після емоційного спалаху скандинавська машина включила форсаж – Норвегія розірвала Італію з рахунком 4:1 та сенсаційно фінішувала на першому місці, здобувши пряму путівку на чемпіонат світу-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.
Зазначимо, що сам Ерлінг повторив рекорд Роберта Левандовського за збірну Польщі за кількістю голів у європейському відбірковому циклі до чемпіонату світу.