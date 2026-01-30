Ліон та Астон Вілла на вершині, Рома Довбика пройшла, Ніцца вилетіла: турнірна таблиця Ліги Європи

У п'ятницю, 30 січня, завершилися всі поєдинки заключного 8-го туру основного раунду Ліги Європи сезону-2025/26. За підсумками ігрового дня сформувався остаточний перелік команд, що продовжать боротьбу за трофей.

Найбільшу стабільність на дистанції продемонстрували ліонський Олімпік та бірмінгемська Астон Вілла, які набрали по 21 очку та розділили першу сходинку. Завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів (+13) саме французький клуб очолив загальний залік.

Рома – команда, кольори якої захищає український форвард Артем Довбик, завершила основний етап на 8-й позиції з 16 очками. Хоча сам Артем наразі відновлюється після операції.

Команди, що посіли місця з 9-го по 24-е, змагатимуться за вихід у наступну стадію через стикові матчі (1/16 фіналу). До цього списку потрапили такі імениті клуби як італійська Болонья, німецький Штутгарт та англійський Ноттінгем Форест

За бортом плейоф опинилися амстердамський Феєнорд та швейцарський Базель, які набрали лише по 6 очок. Також розчарували своїх фанатів австрійський РБ Зальцбург та шотландський Рейнджерс.

Найгіршим клубом став Маккабі Тель-Авів, який вибив Динамо на шляху до ЛЄ. Клуб завершив виступи з нулем у графі перемог та різницею м'ячів у -20.

