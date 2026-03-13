Колишній капітан збірної Бразилії встановив рекорд Ліги Європи

У четвер, 12 березня, Тіагу Сілва встановив віковий рекорд Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Досвідчений захисник Порту допоміг своїй команді на виїзді перемогти Штутгарт (2:1) у першому матчі 1/8 фіналу. Бразилець вийшов у стартовому складі команди й це була перша для нього гра у кар'єрі в Лізі Європи.

Зірковий футболіст став найстаршим дебютантом в історії турніру (41 рік 171 день). Він побив рекорд, який належав легенді Атлетіка з Більбао Арітцу Адурісу. Той уперше зіграв у Лізі Європи у віці 40 років 245 днів.

Нагадаємо, що бразилець підписав контракт із Порту наприкінці 2025 року. Тіагу Сілва провів у складі "драконів" сім матчів, результативними діями поки не відзначався.