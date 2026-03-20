Фонсека виділив гру Яремчука у програному матчі Ліона в Лізі Європи

Паулу Фонсека, головний тренер Ліона поділився емоціями після поразки від іспанської Сельти у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Його слова наводить УЄФА.

Наставник наголосив на швидкому вилученні захисника Мусси Ніакате. Вже з 19-ї хвилини французькому колективу довелося грати у меншості.

"Грати так довго вдесятьох дуже складно, особливо проти такої команди, як Сельта. У першому таймі було важко контролювати зони між центральним і фланговим захисниками, адже вони розміщували багато гравців між лініями. Вони не створили багато по-справжньому небезпечних моментів, але загалом ситуація для нас була складною. Ми знали, що Сельта чинитиме тиск", – сказав Фонсека.

Відзначимо, що вилучення Ніакате не стало єдиним у складі господарів. У компенсований до матчу час інший гравець оборони Ніколас Тальяфіко отримав другу жовту картку, яка перетворилася на червону.

Також коуч "ткачів" виділив у своєму коментарі українського форварда Романа Яремчука, який відіграв один тайм. Португальський фахівець розповів, як українець позитивно вплинув на гру команди.

"Спочатку нам було важко увійти в гру, тому що вони часто створювали ситуації 2 в 1 під час пресингу. Але завдяки Роману Яремчуку як опорній точці ми змогли грати через лінії, і команда стала діяти більш стабільно", – додав тренер Ліона.

Нагадаємо, що у дев'ятьох Ліон зазнав поразки з рахунком 0:2, а загальний результат протистояння склав 1:3 на користь Сельти, яка пробилася до чвертьфіналу Ліги Європи.

У наступному раунді турніру кривдник "ткачів" зіграє проти німецького Фрайбурга (9-го та 16-го квітня).

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер збірної Франції з футболу Раймон Доменек безжально розкритикував форвардів Ліона – Ендріка та Яремчука.