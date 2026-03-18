Брага розгромила Ференцварош та стала першим чвертьфіналістом Ліги Європи

У середу, 18 березня, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому португальська Брага на власному полі розгромила угорський Ференцварош.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь "канонірів".

У першому матчі Ференцварош здобув перемогу з різницею у два м'ячі, тож футболістам Браги потрібно було відіграти гандикап, щоб вийти в наступне коло.

На 11-й хвилині матчу хавбек "канонірів" Орта відкрив рахунок. Ще до перерви Грілліч та Гонсало довели рахунок до розгромного.

На початку другого тайму Орта оформив дубль, поставивши переможну крапку в матчі.

Брага стала першим чвертьфіналістом Ліги Європи-2025/26, здійснивши ефектний камбек.

Ліга Європи-2025/26. 1/8 фіналу

Матч-відповідь, 18 березня

Брага – Ференцварош 4:0 (3:0), перший матч: 0:2

Голи: 1:0 – 15 Орта, 2:0 – 15 Грілліч, 3:0 – 34 Гонсало, 4:0 – 53 Орта

Решта сім матчів 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться у четвер, 19 березня.

