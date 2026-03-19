Ліон з Яремчуком поступився Сельті, Фрайбург розгромив Генк в 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні, 19 березня, відбулись матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Ліон вдома поступився Сельті. Зазначимо, що французький колектив з 19-ї хвилини грав у меншості, після вилучення Мусси Ніакате за грубу гру.

Український нападник Ліон Роман Яремчук розпочав гру у стартовому складі та був замінений на початку другого тайму.

Фрайбург реабілітувався після поразки у першому матчі з Генком, вигравши другий поєдинок з рахунком 5:1.

Ноттінгем Форест на виїзді зміг відіграти перевагу в один м'яч у данського Мідтьюлланна та перевів гру в овертайм. У додатковий час команди голів не забивали, тож долю поєдинку вирішила серія одинадцятиметрових, в яких влучнішими були гравці британського колективу. Господарі двічі влучили у стійку, ще раз пробили вище воріт.

Ліга Європи-2025/26. 1/8 фіналу

Матч-відповідь, 19 березня

Ліон – Сельта 0:2 (0:0)

(перший матч – 1:1)

Гол: 0:1 – 61 Руеда, 0:2 – 90+2 Хутгла

Вилучення: Ніакате

Фрайбург – Генк 5:1 (2:1)

(перший матч 0:1)

Голи: 1:0 – 19 Гінтер, 2:0 – 25 Матанович, 2:1 – 39 Шметс, 3:1 – 53 Гріфо, 4:1 – 57 Сузукі, 5:1 – 79 Еггештайн

Мідтьюлланн – Ноттінгем 1:2 (0:1) – 0:3 після серії пенальті

(перший матч 1:0)

Голи: 0:1 – 40 Домінгес, 0:2 – 52 Єйтс, 1:2 – 69 Ерлич

22:00 Астон Вілла – Лілль

22:00 Бетіс – Панатінаїкос

22:00 Порту – Штутгарт

22:00 Рома – Болонья

Нагадаємо, напередодні у матчі між Брагою та Ференцварошем визначився перший чвертьфіналіст турніру.