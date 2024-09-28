Бауманн відзначився голом за Манчестер Юнайтед U-18

17-річний півзахисник Манчестер Юнайтед Закері Бауманн відзначився голом у матчі проти Блекберна в межах Англійської Прем'єр-ліги U-18 групи Північ.

Хавбек українського походження на 30-й хвилині поєдинку підхопив м'яч перед штрафною суперника та влучно пробив у лівий кут воріт. Для нього – це перший гол у сезоні.

Закері замінили на старті другої половини гри. "Червоні дияволи" виграли матч з рахунком 9:0.

Нагадаємо, напередодні Бауманн підписав перший професійний контракт з МЮ. 17-річний хавбек народився і виріс у Великій Британії, однак його батьки родом з Коломиї, а бабуся та дідусь гравця наразі проживають у цьому місті.

Раніше з'являлась інформація, що футболіст розпочав процес отримання українського громадянства.