Манчестер Юнайтед попрощався з трьома іменитими гравцями
Каземіро
ФК Манчестер Юнайтед
Джейдон Санчо, Каземіро та Тайрелл Маласія покинуть Манчестер Юнайтед влітку поточного року на правах вільних агентів.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Лівий захисник Маласія перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2022 року з Феєнорда за 15 мільйонів євро. Другу половину сезону-2024/25 26-річний нідерландець провів у оренді в ПСВ.
Санчо влітку 2021 року придбали у Боруссії Дортмунд за 85 мільйонів євро. Не зумівши заграти в Манчестер Юнайтед, він відправлявся в оренди в Челсі, Боруссію Дортмунд і Астон Віллу. Навесні повідомлялося про те, що він може знову повернутися в Боруссію.
За Каземіро влітку 2022 року Манчестер Юнайтед віддав Реалу понад 70 мільйонів євро. Його наступним клубом стане Інтер Маямі з МЛС.