Манчестер Юнайтед попрощався з трьома іменитими гравцями

Джейдон Санчо, Каземіро та Тайрелл Маласія покинуть Манчестер Юнайтед влітку поточного року на правах вільних агентів.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Лівий захисник Маласія перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2022 року з Феєнорда за 15 мільйонів євро. Другу половину сезону-2024/25 26-річний нідерландець провів у оренді в ПСВ.

Санчо влітку 2021 року придбали у Боруссії Дортмунд за 85 мільйонів євро. Не зумівши заграти в Манчестер Юнайтед, він відправлявся в оренди в Челсі, Боруссію Дортмунд і Астон Віллу. Навесні повідомлялося про те, що він може знову повернутися в Боруссію.

За Каземіро влітку 2022 року Манчестер Юнайтед віддав Реалу понад 70 мільйонів євро. Його наступним клубом стане Інтер Маямі з МЛС.