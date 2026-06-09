Каземіро домовився про перехід у новий клуб

Бразильський півзахисник Каземіро вже визначився, де продовжить свою кар'єру.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Авторитетний журналіст повідомив, що досвідчений футболіст залишить Європу. Він гратиме у МЛС.

Зірковий бразилець досягнув принципової домовленості з Інтер Маямі щодо умов співпраці. Він має підписати з американським клубом контракт до кінця 2028 року.

Наразі залишаються лише певні організаційні питання, які необхідно вирішити. Зокрема щодо компенсації Лос-Анджелес Гелексі, який володіє Discovery Rights на футболіста.

Це специфічний механізм, завдяки якому клуби можуть заздалегідь внести до спеціального списку гравців, які не виступають у лізі та не перебувають під контрактом з MЛС. Якщо такий футболіст вирішить перейти до цього чемпіонату, то пріоритетне право на переговори всередині ліги отримує саме той клуб, який першим зареєстрував його у своєму списку.

Нагадаємо, що останні чотири сезони Каземіро провів у складі Манчестер Юнайтед. Його контракт із "червоними" дияволами завершується 30 червня.

Наразі футболіст перебуває у таборі збірної Бразилії та готується до старту ЧС-2026. "Селесао" потрапили у групу C, де зіграють із Марокко, Шотландією та Гаїті.