Півзахисник МЮ розпочав процес отримання українського громадянства

17-річний півзахисник Манчестер Юнайтед Закері Бауманн розпочав процес отримання українського громадянства.

Про це інформує Sport.ua.

За інформацією джерела, УАФ допомагає гравцю в отриманні українського футбольного громадянства.

Якщо все відбудеться швидко, то Закері може отримати виклик у збірну України 2006 року на селекційний збір. Тренер команди Дмитро Михайленко зацікавлений у запрошенні гравця у команди U-19 та U-20.

Нещодавно Закері Бауманн підписав перший професійний контракт з англійським Манчестер Юнайтед.

Він народився у місті Болтон в родині українських емігрантів. Бабуся та дідусь гравця проживають у місті Коломия.

У нинішньому сезоні Бауманн провів 4 матчі та забив 1 гол за команду Манчестер Юнайтед U-18.