Півзахисник українського походження підписав професійний контракт з МЮ

17-річний півзахисник українського походження Закері Бауманн підписав перший професійний контракт з англійським Манчестер Юнайтед.

Про це гравець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Деталі угоди невідомі.

"Момент гордості для мене та моєї родини – підписання першого професійного контракту з Манчестер Юнайтед", – написав Бауманн.

17-річний хавбек народився і виріс у Великій Британії. Його батьки родом з Коломиї.

В цьому сезоні Закері Бауманн виступає за Манчестер Юнайтед U-18. У складі команди він провів 3 матчі в юнацькому чемпіонаті Англії, відзначившись 1 гольовою передачею.

Бауманн ще не має українського громадянства, але раніше президент УАФ Андрій Шевченко повідомив, що гравець хоче отримати паспорт та грати за збірні України.