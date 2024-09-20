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Півзахисник українського походження підписав професійний контракт з МЮ

Олексій Мурзак — 20 вересня, 17:50
Півзахисник українського походження підписав професійний контракт з МЮ
Зак Бауманн
instagram.com/zachbaumann7

17-річний півзахисник українського походження Закері Бауманн підписав перший професійний контракт з англійським Манчестер Юнайтед.

Про це гравець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Деталі угоди невідомі.

"Момент гордості для мене та моєї родини – підписання першого професійного контракту з Манчестер Юнайтед", – написав Бауманн.

17-річний хавбек народився і виріс у Великій Британії. Його батьки родом з Коломиї.

В цьому сезоні Закері Бауманн виступає за Манчестер Юнайтед U-18. У складі команди він провів 3 матчі в юнацькому чемпіонаті Англії, відзначившись 1 гольовою передачею.

Бауманн ще не має українського громадянства, але раніше президент УАФ Андрій Шевченко повідомив, що гравець хоче отримати паспорт та грати за збірні України.

Манчестер Юнайтед

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