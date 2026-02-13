Атлетико розтрощив Барселону у півфіналі Кубку Іспанії

Мадридський Атлетико обіграв на "Метрополітано" каталонську Барселону.

Зустріч завершилась з рахунком 4:0.

Вже на старті гри "матрацники" вийшли вперед після автоголу Гарсії. Згодом перевагу господарів подвоїв Грізманн, а Лукман довів рахунок до розгромного. Четвертим голом у ворота каталонців відзначився Альварес.

У другій половині гості змогли відквитати один м'яч, однак його скасували після перегляду VAR. Каталонці догравали поєдинок у меншості – на 85-й хвилині арбітр вилучив Еріка Гарсію.

Матч-відповідь відбудеться 3 березня.

Кубок Іспанії

1/2 фіналу, 12 лютого

Атлетико – Барселона 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 6 Гарсія (автогол), 2:0 – 14 Грізманн, 3:0 – 33 Лукман, 4:0 – 45+2 Альварес

Напередодні відбувся перший півфінальний матч Кубку Іспанії, в якому Реал Сосьєдад здолав Атлетик.