Ліверпуль наблизився до трансферу захисника Борнмута

Фланговий захисник Борнмута Мілош Керкез близький до того, щоб продовжити свою кар'єру в стані чемпіонів Англії.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Ліверпуль та Борнмут близькі до того, щоб підписати угоду про трансфер, а сам футболіст вже давно погодив умови особистого контракту з "червоними".

🚨 Breaking: Liverpool close to finalising a move for Milos Kerkez. Clubs in advanced talks over a fee of up to £40m. Kerkez has already agreed terms.



🤝 @alex_crook pic.twitter.com/ktfwyiSB5H — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 4, 2025

Зазначимо, що переможець АПЛ вперше зацікавився Керкезем ще взимку, проте тоді "вишні" відмовились продавати 21-річного виконавця.

У сезоні-2024/25 Керкез зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами та записав на свій рахунок шість результативних передач.

Раніше стали відомі плани Борнмута щодо Іллі Забарного на літнє трансферне вікно.