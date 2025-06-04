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Ліверпуль наблизився до трансферу захисника Борнмута

Володимир Максименко — 4 червня 2025, 11:43
Ліверпуль наблизився до трансферу захисника Борнмута
Мілош Керкез
ФК Борнмут

Фланговий захисник Борнмута Мілош Керкез близький до того, щоб продовжити свою кар'єру в стані чемпіонів Англії.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Ліверпуль та Борнмут близькі до того, щоб підписати угоду про трансфер, а сам футболіст вже давно погодив умови особистого контракту з "червоними".

Зазначимо, що переможець АПЛ вперше зацікавився Керкезем ще взимку, проте тоді "вишні" відмовились продавати 21-річного виконавця.

У сезоні-2024/25 Керкез зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами та записав на свій рахунок шість результативних передач.

Раніше стали відомі плани Борнмута щодо Іллі Забарного на літнє трансферне вікно.

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