Захисник збірної Франції: Не хочу такого життя, як у Мбаппе

Захисник Ліверпуля та збірної Франції Ібраїма Конате не бажає жити життям свого партнера по національній команді Кіліана Мбаппе.

Його слова наводить Goal.com.

"Коли він з нами, всі оточують його. Становище Мбаппе в сучасному світі є винятковим. Я часто кажу йому: "Я хочу твій рівень футболу, але я не хочу такого життя, як у тебе.

Тому що, відверто кажучи, складно, коли твоє ім’я повсюди. Коли Мбаппе з нами, ми знаємо, якими якостями він володіє, знаємо, що він приніс нам, і ми не можемо бути невдячними за той внесок, у яку збірну Франції, і весь світ знає про це.

Зараз його тут немає, і гравці, які збираються грати на його позиції, мають виконувати свою роботу, бути рішучими і допомагати нам вигравати матчі. Тренер ухвалює рішення. Саме він вирішує, викликати його чи ні. Я не маю не це ніякого права", – сказав Конате.