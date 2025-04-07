У Ліверпуля виникли проблеми з продовженням контракту з захисником

Керівництво Ліверпуля ще з минулого року веде переговори щодо нового контракту з центральним захисником збірної Франції Ібраїма Конате, проте сторони досі не досягли домовленості.

Про це повідомляє The Times.

За їхньою інформацією, причиною проблем із підписанням нової угоди є дуже високі фінансові запити гравця. Конате вимагає від клубу зарплату в розмірі 200 тисяч фунтів у тиждень. Більше у Ліверпулі заробляють лише Вірджіл Ван Дейк і Мохамед Салах.

Згідно з чинним контрактом, який діє до літа 2026 року, зарплата Конате становить 80 тисяч фунтів на тиждень. Трансферна вартість гравця оцінюється в 60 мільйонів євро. У лютому повідомлялося про інтерес до француза з боку ПСЖ.

У поточному сезоні на рахунку 25-річного захисника 2 голи та 2 асисти в 36 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах.