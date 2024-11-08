Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мбаппе більше не хоче грати за збірну Франції – журналіст

Володимир Клепач — 8 листопада 2024, 20:38
Мбаппе більше не хоче грати за збірну Франції – журналіст
Кілліан Мбаппе
Getty images

Зірковий французький нападник Реала Кіліан Мбаппе вирішив не грати за національну збірну через конфлікт із тренером Дідьє Дешамом.

Про це повідомляє журналіст Ромен Моліна.

За даними джерела, після того як Дешам двічі поспіль не включив Мбаппе до складу національної команди, їхні стосунки загострилися. Хоча Дешам стверджує, що гравець хотів приєднатися до команди, Мбаппе, за інформацією Моліни, насправді відмовився від цього.

Мбаппе і його мати, яка є його агентом, вважають, що французька преса налаштована проти них, що лише погіршує ситуацію. Як наслідок, футболіст зайняв оборонну позицію і не планує повертатися до збірної, доки ситуація з Дешамом не зміниться.

Нагадаємо, у жовтні форварда Реала не викликали на жовтневі матчі проти Бельгії та Ізраїлю. Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що нападник хоче грати за збірну лише у важливих матчах, оскільки поставив собі за мету виграти Золотий м’яч і хоче уникати травм у матчах за національну команду.

Вчора стало відомо, що Мбаппе не зіграє за збірну Франції і у листопадових матчах Ліги націй.

Мбаппе виступає за збірну Франції з 2017 року, на його рахунку 48 голів у 86 матчах за національну команду, з якою він став чемпіоном світу 2018 року та завоював срібло ЧС-2022.

Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе

Дешам пояснив, чому не викликав Мбаппе до збірної Франції
Мбаппе не зіграє за збірну Франції в листопаді
Попри три голи: Лунін став одним з найкращих гравців Реала в матчі ЛЧ проти Мілана
Керівництво Реала незадоволене формою Мбаппе
Мбаппе та Кейн стали володарями Трофею Герда Мюллера

Останні новини