Мбаппе більше не хоче грати за збірну Франції – журналіст

Зірковий французький нападник Реала Кіліан Мбаппе вирішив не грати за національну збірну через конфлікт із тренером Дідьє Дешамом.

Про це повідомляє журналіст Ромен Моліна.

За даними джерела, після того як Дешам двічі поспіль не включив Мбаппе до складу національної команди, їхні стосунки загострилися. Хоча Дешам стверджує, що гравець хотів приєднатися до команди, Мбаппе, за інформацією Моліни, насправді відмовився від цього.

Мбаппе і його мати, яка є його агентом, вважають, що французька преса налаштована проти них, що лише погіршує ситуацію. Як наслідок, футболіст зайняв оборонну позицію і не планує повертатися до збірної, доки ситуація з Дешамом не зміниться.

Нагадаємо, у жовтні форварда Реала не викликали на жовтневі матчі проти Бельгії та Ізраїлю. Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що нападник хоче грати за збірну лише у важливих матчах, оскільки поставив собі за мету виграти Золотий м’яч і хоче уникати травм у матчах за національну команду.

Вчора стало відомо, що Мбаппе не зіграє за збірну Франції і у листопадових матчах Ліги націй.

Мбаппе виступає за збірну Франції з 2017 року, на його рахунку 48 голів у 86 матчах за національну команду, з якою він став чемпіоном світу 2018 року та завоював срібло ЧС-2022.