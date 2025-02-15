Центральний захисник Ліверпуля зацікавив ПСЖ

Центральний захисник Ліверпуля та збірної Франції Ібраїма Конате може повернутись у рідний чемпіонат.

Про це повідомляє ESPN.

Керівництво ПСЖ зацікавлено у послугах 25-річного футболіста, який може змінити в команди Маркіньйоса. Сам Конате також розглядає можливість знов виступати у Франції.

У сезоні-2024/25 Ібраїма зіграв 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та відзначився двома результативними передачами.

Контракт гравця із "червоними" розраховано до літа 2026 року, а портал Tranfermarkt оцінює центрбека у 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що нападник ПСЖ може продовжити свої виступи у Ювентуса після завершення орендної угоди.