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Ліверпуль не має сумнівів, що основний захисник підпише новий контракт

Олексій Погорелов — 5 грудня 2024, 20:35
Ліверпуль не має сумнівів, що основний захисник підпише новий контракт
Ібраїма Конате
Фабріціо Романо

Ліверпуль працює над тим, щоб забезпечити довгострокову співпрацю з Ібраїмою Конате.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, мерсисайдці ведуть переговори з 25-річним центрбеком збірної Франції. Клуб упевнений, що сторони підпишуть нову угоду.

Чинна угода між "червоними" та футболістом розрахована до літа 2026 року.

Повідомляється, що всі в клубі задоволені виступами Конате і хочуть, щоб він був частиною довгострокового проєкту головного тренера Арне Слота.

У нинішньому сезоні Ібраїма Конате зіграв у 18 матчах, у яких записав на свій рахунок два голи, один асист та сім жовтих карток.

Раніше з'явилася інформація, що Ліверпуль вже запропонував новий контракт капітану та партнеру Конате з центру захисту Вірджилу ван Дейку.

Нагадаємо, що минулого вечора підопічні Арне Слота втретє за сезон втратили очки, не зумівши переграти Ньюкасл.

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