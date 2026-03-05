Анчелотті може викликати Неймара у збірну Бразилії на тлі кадрових втрат – ЗМІ

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті може викликати на найближчі товариські матчі капітана Сантоса Неймара.

Про це повідомляє UOL Esporte.

За інформацією порталу, італійський наставник може дати шанс зірковому 34-річному атакувальному півзахиснику. Щоправда, спершу Неймару потрібно проявити себе у двох іграх за Сантос, які відбудуться до оголошення заявки (16 березня).

11 березня Сантос зіграє проти Мірасола, а 15 березня прийме Корінтіанс. Щоб отримати шанс, досвідченому гравцю потрібно демонструвати здатність витримувати послідовні зустрічі, де будуть присутні високі фізичні навантаження.

Шанси Неймара підвищують кадрові втрати "селесао". Не виключено, що до контрольних ігор бразильської збірної не встигне відновитись Естевао. Також нещодавно стало відомо про травму вінгера мадридського Реала Родріго, у якого діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки та латерального меніска. Через це бразилець пропустить до 10 місяців.

Згодом стало відомо, що Родріго грав із частковим розривом зв'язки ще з 2023 року.

Раніше повідомлялось, що Анчелотті не буде викликати Неймара на товариські ігри через погану форму капітана Сантоса. Натомість футболіст готовий завершити кар'єру, якщо не потрапить до складу збірної на ЧС-2026.

Перед стартом Мундіалю бразильці зіграють два товариські матчі – проти Франції (26 березня) та Хорватії (1 квітня).

Відзначимо, що за спиною Неймара 128 поєдинків за національну команду (79 голів та 59 асистів). Востаннє він грав за "селесао" у жовтні 2023-го в матчі проти Уругваю (поразка 2:0).