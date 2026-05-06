Монако ухвалив рішення щодо майбутнього Фаті

Олег Дідух — 6 травня 2026, 17:44
Керівництво Монако вирішило викупити у Барселони орендованого іспанського вінгера Ансу Фаті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Минулого літа Монако орендував Фаті у Барселони на весь сезон-2025/26, в угоді була прописана опція викупу гравця за 11 мільйонів євро. Тепер же монегаски вирішили її активувати. При цьому, Барселона збереже за собою право зворотного викупу 23-річного іспанця.

Раніше повідомлялося про те, що Монако активує опцію викупу Фаті лише в тому випадку, якщо сам вінгер погодиться піти на скорочення зарплати.

У поточному сезоні на рахунку Фаті 11 голів у 28 матчах за Монако в усіх турнірах. Transfermarkt наразі оцінює вартість ексгравця збірної Іспанії у 15 мільйонів євро.

