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Данський велогонщик потрапив у реанімацію через важке падіння

Олег Дідух — 7 червня 2026, 18:14
Данський велогонщик потрапив у реанімацію через важке падіння
Міккель Хоноре
Getty Images

Данський велогонщик команди EF Education EasyPost Міккель Хоноре зараз перебуває в реанімації з численними важкими травмами.

Про це повідомляє WielerFlits.

У суботу, 6 червня, 29-річний данець на високій швидкості врізався у стовп на останніх кілометрах дистанції бельгійської одноденної гонки Хейстсе Пейл. У Хоноре перелом 7 ребер, трьох хребців і ключиці, а також колапс легені. Очікується, що реабілітація Хоноре буде дуже довгою.

Перемогу в Хейстсе Пейл здобув партнер Хоноре по команді EF Education EasyPost, Ноа Хоббс. У неділю, 7 червня, ще один гонщик EF Education EasyPost, Алекс Боден, виграв перший етап французької багатоденки Тур Овернь-Рона-Альпи (колишній Критеріум Дофіне).

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