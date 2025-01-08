Металіст 1925 побореться з Шахтарем за лідера Ворскли

Лідер полтавської Ворскли та захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський зацікавив першоліговий харківський Металіст 1925, який перевершив пропозицію донецького Шахтаря.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Харків’яни висловили готовність активувати клаусулу в 3 млн євро відступних і виплатити дану суму Ворсклі одразу. На додаток, гравцю запропонували фінансові умови, які перевершують пропозицію Шахтаря.

Напередодні повідомлялось, що "гірники" активували опцію викупу 20-річного футболіста.

У поточному сезоні Крупський зіграв 15 матчів за свій клуб та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Ілля увійшов до десятки найкращих атакувальних правих захисників світу віком до 21 року. На нього також претендувало київське Динамо.