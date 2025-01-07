Шахтар купив захисника Ворскли та молодіжної збірної України – ЗМІ
ФК Ворскла
Лідер полтавської Ворскли та захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський найближчим часом перейде у донецький Шахтар.
Про це повідомляє Sport.ua.
За інформацією джерела, "гірники" активували опцію викупу 20-річного футболіста. Захисник обійдеться гранду українського футболу в 3 мільйони доларів.
Наразі сторони узгоджують умови контракту футболіста, після чого він доєднається до Шахтаря на зборах у Туреччині. У поточному сезоні Крупський зіграв 15 матчів за свій клуб та віддав 1 результативну передачу.
Нагадаємо, Ілля увійшов до десятки найкращих атакувальних правих захисників світу віком до 21 року. На нього також претендувало київське Динамо.