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Шахтар купив захисника Ворскли та молодіжної збірної України – ЗМІ

Микола Дендак — 7 січня 2025, 22:12
Шахтар купив захисника Ворскли та молодіжної збірної України – ЗМІ
ФК Ворскла

Лідер полтавської Ворскли та захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський найближчим часом перейде у донецький Шахтар.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, "гірники" активували опцію викупу 20-річного футболіста. Захисник обійдеться гранду українського футболу в 3 мільйони доларів.

Наразі сторони узгоджують умови контракту футболіста, після чого він доєднається до Шахтаря на зборах у Туреччині. У поточному сезоні Крупський зіграв 15 матчів за свій клуб та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Ілля увійшов до десятки найкращих атакувальних правих захисників світу віком до 21 року. На нього також претендувало київське Динамо.

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