Чоботенко: Макуана поставив себе вище колективу
ФК Полісся
Віцекапітан Полісся Сергій Чоботенко розкрив причини відсторонення Бені Макуана.
Про ситуацію з конголезьким вінгером захисник розповів у програмі "ТаТоТаке".
"В цій команді не буде людини, яка ставить себе вище, ніж колектив. Бені це зробив. Ну, блін, його покарали. Зараз уже сподіваюся, що він буде тренуватися в загальній групі й буде для нас помічником. А на рахунок його поведінки, то після останнього інциденту за ним не було нічого помічено.
Це було після гри, Не буду все в деталях розповідати, але, скажімо так, він порушив командний розклад", – сказав Чоботенко.
Нагадаємо, Макуана був відсторонений від тренувань з першою командою після матчу з Вересом. За кілька тижнів у клубі вирішили дати йому другий шанс.