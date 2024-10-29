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Чоботенко: Макуана поставив себе вище колективу

Ігор Чернявський — 29 жовтня, 15:25
Чоботенко: Макуана поставив себе вище колективу
ФК Полісся

Віцекапітан Полісся Сергій Чоботенко розкрив причини відсторонення Бені Макуана.

Про ситуацію з конголезьким вінгером захисник розповів у програмі "ТаТоТаке".

"В цій команді не буде людини, яка ставить себе вище, ніж колектив. Бені це зробив. Ну, блін, його покарали. Зараз уже сподіваюся, що він буде тренуватися в загальній групі й буде для нас помічником. А на рахунок його поведінки, то після останнього інциденту за ним не було нічого помічено.

Це було після гри, Не буду все в деталях розповідати, але, скажімо так, він порушив командний розклад", – сказав Чоботенко.

Нагадаємо, Макуана був відсторонений від тренувань з першою командою після матчу з Вересом. За кілька тижнів у клубі вирішили дати йому другий шанс.

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