Чоботенко: Макуана поставив себе вище колективу

Віцекапітан Полісся Сергій Чоботенко розкрив причини відсторонення Бені Макуана.

Про ситуацію з конголезьким вінгером захисник розповів у програмі "ТаТоТаке".

"В цій команді не буде людини, яка ставить себе вище, ніж колектив. Бені це зробив. Ну, блін, його покарали. Зараз уже сподіваюся, що він буде тренуватися в загальній групі й буде для нас помічником. А на рахунок його поведінки, то після останнього інциденту за ним не було нічого помічено.

Це було після гри, Не буду все в деталях розповідати, але, скажімо так, він порушив командний розклад", – сказав Чоботенко.