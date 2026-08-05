Баєр підписав захисника Наполі

Іспанський лівий захисник Наполі Мігель Гутьєррес став гравцем леверкузенського Баєра.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Контракт розрахований на п'ять років – до літа 2031 року. Гутьєррес виступатиме за Баєр під 3-м номером. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 26 мільйонів євро.

Гутьєррес перейшов у Наполі із Жирони влітку 2025 року за 18 мільйонів євро. У минулому сезоні на його рахунку 1 гол і 1 асист у 36 матчах за неаполітанців у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2030 року.

Гутьєррес в 2021 році провів 2 матчі за молодіжну збірну Іспанії, до національної команди 25-річний іспанець поки що не викликався.

Для Баєра Гутьєррес стане заміною іншому іспанцеві, Алехандро Грімальдо, який влітку поточного року перейшов у Атлетико Мадрид за 20 мільйонів євро.