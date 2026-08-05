Лукаку не приєднається до Наполі на передсезонному зборі: агент гравця шукає для нього інший клуб

Зірковий форвард Наполі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку не приєднається до клубу на передсезонному зборі.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його даними, агент бельгійця працює над трансфером свого клієнта в інший клуб.

Форвард не входить у плани італійського клубу, неаполітанці хочуть отримати за нього 10 мільйонів євро. Контракт 33-річного бельгійця діє до літа 2027 року.

Стосунки між гравцем і клубом зіпсувалися наприкінці минулого сезону, коли Лукаку не повернувся до табору команди після поїздки у збірну Бельгії, та відновлювався після травми самостійно.

Нагадаємо, що Ромелу перебрався до Наполі влітку 2024-го. Відтоді провів у "блакитних" 45 ігор, у яких відзначився 15 голами та 11 асистами. Разом із неаполітанцями здобув два трофеї – чемпіон Італії (2024/25) та перемога у Суперкубку країни (2025/26).

Раніше повідомлялося, що інтерес до Лукаку виявляють Атланта Юнайтед та низка інших клубів.