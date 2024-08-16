Де Лігт прокоментував перехід в МЮ

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Маттейс де Лігт повідомив, що він перейшов в англійську команду через велику історію клубу.

Про це він розповів у коментарі SkySports.

"Цей клуб має велику історію. Я виріс на команді Кріштіану Роналду, Видича, Фердінанда, Вейна Руні, Пола Скоулза, голландця Едвіна ван дер Сара. У цього клубу така велика історія.

Я говорю про 20 років тому, але ще раніше вони виграли Лігу чемпіонів, зробили требл у 1999-му. Це такий великий історичний клуб. Ви можете це відчути, це тут у повітрі, ви можете вдихнути історію", — сказав Де Лігт.

Нагадаємо, що нещодавно Маттейс покинув Баварію та перейшов у МЮ. У минулому сезоні у Бундеслізі за мюнхенців нідерландець відіграв 22 матчі та забив 2 м'ячі.

Також головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Гаг повідомив, чи потрапить новачок у заявку на матч першого туру Англійської Премєр-ліги проти Фулгема. Матч відбудеться сьогодні, 16 серпня. Початок — о 22:00 за київським часом.