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Основний захисник МЮ та збірної Нідерландів відновився після травми

Володимир Максименко — 13 жовтня 2026, 15:40
Маттейс Де Лігт
Маттейс Де Лігт
Манчестер Юнайтед

Центральний захисник Манчестер Юнайтед та збірної Нідерландів Маттейс Де Лігт відновився після травми та готовий повернутись на поле.

Про це клубній пресслужбі повідомив головний тренер команди Майкл Каррік.

"Я дуже спокійно дивлюсь на те, коли він почне грати. Питання про його повернення на поле ще відкрите. Звісно, він трохи пограв у товариському матчі та провів велику кількість тренувань, але процес відновлення та повернення має бути поступовим", – розповів фахівець.

Як зазначили на сайті МЮ, повернення Де Лігта стало дуже своєчасним на тлі великої кількості матчів команди у всіх турнірах.

Нагадаємо, у травні 2026 року центрбек переніс операцію на спині, через що пропустив чемпіонат світу. 

Минулого сезону Де Лігт зіграв 14 матчів у всіх турнірах, в яких записав на свій рахунок один забитий м'яч.

Свій найближчий матч "манкуніанці" проведуть сьогодні, 13 жовтня – суперником стане мадридський Атлетико у межах другого туру Ліги чемпіонів. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед може звільнити Карріка заради іменитого італійського тренера.

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