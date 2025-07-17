Вірила в таро і езотерику: зірка Манчестер Юнайтед розлучається з дружиною за дивних обставин

Неочікувані новини з особистого життя одного з найвідоміших нідерландських захисників. Маттейс де Лігт розлучається зі своєю дружиною Аннеке, з якою зустрічався ще з юнацьких років у Аяксі.

Їхній союз вважали зразковим, однак, як повідомляють голландські ЗМІ, пара остаточно розійшлася.

Причина досить незвичайна. За інформацією видань, футболіст "більше не міг миритися з одержимістю дружини езотерикою та духовними практиками".

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Аннеке не приховувала свого захоплення – у соцмережах вона публікувала фото з картами Таро, книгами про астрологію й енергії, а також розповідала про "внутрішні потоки".

Незважаючи на те, що шлюб тривав багато років і пара пройшла через численні переїзди та футбольні виклики, захоплення Аннеке, схоже, стали тим "останнім каменем спотикання", який призвів до фіналу історії.

Нагадаємо, минулого сезону на рахунку 25-річного нідерландця 2 голи в 29 матчах Манчестер Юнайтед у межах АПЛ. Контракт з гравцем розрахований до літа 2029 року.

Раніше повідомлялося, що колишня зірка тенісу та легенда Баварії розійшлися після восьми років шлюбу.