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Де Лігт став гравцем Манчестер Юнайтед

Станіслав Лисак — 13 серпня, 22:24
Де Лігт став гравцем Манчестер Юнайтед

Центральний захисник Баварії Маттейс Де Лігт став гравцем Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

Контракт нідерландського оборонця з англійським клубом розрахований до 2029 року.

Повідомлялося, що за перехід 24-річного нідерландця манкуніанці заплатять 45 млн євро. Ще 5 млн передбачені у вигляді бонусів, які легко отримати.

У минулому сезоні Маттейс відіграв 22 матчі у Бундеслізі за мюнхенців та забив 2 м'ячі.

Нагадаємо, що майже 60 тисяч уболівальників Баварії підписали петицію, щоб де Лігт залишився у команді.

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