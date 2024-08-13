Центральний захисник Баварії Маттейс Де Лігт став гравцем Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

Контракт нідерландського оборонця з англійським клубом розрахований до 2029 року.

Welkom, Matthijs! 🤝



We are delighted to announce the signing of @MdeLigt_04 from Bayern Munich ✍️ #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 13, 2024

Повідомлялося, що за перехід 24-річного нідерландця манкуніанці заплатять 45 млн євро. Ще 5 млн передбачені у вигляді бонусів, які легко отримати.

У минулому сезоні Маттейс відіграв 22 матчі у Бундеслізі за мюнхенців та забив 2 м'ячі.

Нагадаємо, що майже 60 тисяч уболівальників Баварії підписали петицію, щоб де Лігт залишився у команді.