Тен Гаг розповів, чи потраплять Де Лігт та Мазрауї в заявку на матч 1-го туру АПЛ проти Фулгема

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів, чи потряплять новачки клуба у заявку на матч 1-го туру Англійської Премєр-ліги сезону-2024/25.

Його слова передає TheAthletic.

"Ми маємо проблеми. Але справа не в тих гравцях, хто не доступний, як і в минулому сезоні, а в тих, хто доступний. Ми можемо виставити сильну команду на гру. Ми це зробимо. Де Лігт, Мазрауї та Гаррі Мавайр будуть у заявці на матч", — сказав тен Гаг.

Зазначимо, що вже завтра, 16-го серпня, відбудеться матч-відкриття нового сезону АПЛ, де Манчестер Юнайтед прийматиме Фулгем. Початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні "червоні дияволи" оголосили про підписання двох захисників Баварії, Маттейса де Лігта та Нуссаїра Мазрауї.