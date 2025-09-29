Де Лігт – про результати МЮ: Легко звинувачувати тренера, але ж на полі виходять гравців

Захисник Манчестер Юнайтед Маттейс Де Лігт висловився про провальні результати команди на початку сезону-2025/26.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Звісно, легко у всьому звинувачувати тренера, але ж на поле виходять гравці. Не знаю, ви завжди кажете про систему, але ж не через неї ми не можемо забити наші моменти.

У ключові моменти ми ухвалювали неправильні рішення, були некомпетентними. Це важливо у футболі. Десь нам не пощастило, але загалом команда була не на найкращому рівні", – розповів Де Лігт.

Після шести турів Манчестер Юнайтед посідає 14 місце у турнірній таблиці, набравши сім очок.

Раніше повідомлялось, що "червоних дияволів" може очолити Гарет Саутгейт, який після Євро-2024 залишається без роботи.