Я вірю в хлопців: захисник Металіста 1925 – про перспективи харків'ян стати грандом українського футболу

Захисник Металіста 1925 Ілля Крупський висловився щодо перспектив харківського клубу, зазначивши, що команда може стати грандом українського футболу в майбутньому.

Про це він сказав у інтерв'ю УПЛ ТБ.

"Думаю, що 100 відсотків по тому, як зараз клуб розвивається, по всіх амбіціях, які в нього зараз є, – це майбутній гранд в українському футболі. Я дуже хотів би, щоб це так сталося, і не хочу, щоб ми відтягували на наступний сезон.

Хочеться, щоб ми зараз з цією командою, яка в нас є, добилися дуже багато в цьому сезоні. Ми можемо, і я вірю в хлопців, у кожного, хто в нас зараз є. Хочеться зараз у цьому сезоні вже показати, що ці амбіції, про які ми говорили перед сезоном, підтвердилися", – сказав Крупський.

Нагадаємо, Крупський перейшов до Металіста 1925 з Ворскли у серпні минулого року за 3 мільйони євро.

Як відомо, Ілля увійшов до десятки найкращих атакувальних правих захисників світу віком до 21 року. На нього також претендувало київське Динамо.

Наразі Металіст 1925 посідає 6 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 31 заліковий бал. Однак у команди ще два матчі в запасі, і у разі перемог в обох, колектив Младена Бартуловича може піднятся на 5-те місце.